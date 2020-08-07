В Ставрополе студенты-медики спасли мужчину с ножевыми ранениями в парке

В Ставрополе студенты-медики спасли жизнь мужчине, который получил множественные ножевые ранения. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Уточняется, что травмы 27-летний потерпевший получил во время конфликта с 21-летним молодым человеком в парке на почве долга. Во время ссоры нападавший нанёс удары ножом в область грудной клетки и брюшной полости.

— Пострадавший остался жив благодаря неравнодушию находившихся в парке студентов Санкт-Петербургской медакадемии и медицинской сестры. До приезда неотложки они оказали раненому мужчине первую медицинскую помощь, что явилось определяющим для спасения его жизни, — говорится в сообщении.

Спасители мужчины получат благодарственные письма от руководителя краевого СУ СКР. Сейчас потерпевший находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. А подозреваемого в нападении уже задержали, в данный момент продолжается расследование.