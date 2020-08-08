Пенсионер-десантник три дня выживал в лесу под Тверью

Волонтёры поисково-спасательного отряда нашли живым пенсионера-десантника, который потерялся в лесу в Тверской области и провёл под открытым небом несколько дней. Об этом рассказал участник поискового отряда Евгений Козлов, чьё сообщение было опубликовано в группе "ВПСО "Сова" Кимры" во "ВКонтакте".

Отмечается, что 82-летний Владимир Барякинский отправился в лес за грибами и пропал. Спустя 24 часа был объявлен его поиск. Семеро добровольцев постепенно осматривали лес вокруг СНТ, где жил грибник, и на третий день поисков смогли найти мужчину, который "безмятежно" собирал ветки для костра и даже не думал, что потерялся.

— Около часа выходим из леса, всё это время дедушка рассказывает нам истории из своей жизни, шутит и никак не может поверить, что прошло уже трое суток: "Ну, как? Я ведь утром только за грибами ушёл!" — пишет Козлов.

Волонтёры благополучно доставили мужчину в деревню, где его встретили радостные родственники. После фотографии на память с дедушки взяли обещание больше не ездить в лес одному.