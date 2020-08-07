Блогер зарезал ворчливого соседа и снял всё на видео, чтобы развлечь своих подписчиков в TikTok

18-летний Зак Лэтем из Нью-Джерси, США, прославился в TikTok благодаря двум вещам — собственному корвету и его вражде с соседями. Семейство Даремов постоянно было чем-то недовольно — то Зак слишком сильно стартует от дома, то музыку включает громко. Зак и его жена Сара решили посвятить этому аккаунт в TikTok, выкладывая смешные, по их мнению, видео. На одном Кэтрин Дарэм вызывает полицию, потому что Зак начал гонять по улице, и тот обзывает её Карен — обидным прозвищем, которым на Западе обозначают глупых, высокомерных и истеричных дам среднего возраста.

Фото © TikTok / c6_zaach

А на другом сын Кэтрин решает высказать всё, что думает, своему мажорному соседу, но тот в ответ обзывает его и ретируется. Устав от постоянной ругани, семейство Даремов захотело решить проблему и наведалось в гости к Заку и Саре. В итоге всё пошло не так, как планировалось: слово за слово разразился скандал — и Зак напал на главу семьи — Уильяма-старшего. В пылу драки он ударил соседа шокером и пырнул его ножом, снимая всё на видео. И спустя некоторое время мужчина скончался в больнице.

Фото © TikTok / c6_zaach и Instagram / _thatonekid_69

Адвокаты пострадавшей семьи настаивают на том, что Зак и Сара планировали выложить ролик в TikTok, чтобы продолжить серию видео про соседскую вражду и стать популярнее. Поэтому они настаивают на том, чтобы повысить сложность статьи с непредумышленного убийства на запланированное убийство ради выгоды. Сейчас Зак находится на свободе — суд назначен на май 2021 года, пишет Daily Dot.

Фото © TikTok / c6_zaach