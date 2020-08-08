В "Талибане" рассказали, кто распускает слухи о "сговоре" с Россией

Публикации СМИ, в которых говорится о "подкупе" Россией талибов, нет ни слова правды, а сами они являются частью большой информационной кампании, которую развернули противники мирного процесса в Афганистане. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя движения "Талибан"* Сухейля Шахина.

— Ошибочная и безосновательная информация была передана кабульским Департаментом национальной безопасности некоторым американским и европейским журналистам, чтобы саботировать процесс мирного урегулирования, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что российский МИД назвал вбросом американской разведки статью NYT о России и Афганистане. В ней издание, ссылаясь на источники, опубликовало заметку, в которой говорилось, что Москва якобы предлагала вознаграждение боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. В Белом доме также усомнились в правдивости публикации.