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В "Талибане" рассказали, кто распускает слухи о "сговоре" с Россией

Отмечается, что ничего общего с реальностью подобные заявления не имеют.

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Фото © АР / ТАСС

Публикации СМИ, в которых говорится о "подкупе" Россией талибов, нет ни слова правды, а сами они являются частью большой информационной кампании, которую развернули противники мирного процесса в Афганистане. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя движения "Талибан"* Сухейля Шахина.

В МИД никогда не слышали о человеке, названном посредником в "сговоре" России и "Талибана"

Утверждения, опубликованные в американском издании, назвали голословными.

Ошибочная и безосновательная информация была передана кабульским Департаментом национальной безопасности некоторым американским и европейским журналистам, чтобы саботировать процесс мирного урегулирования, — говорится в сообщении.

Ранее Лайф сообщал, что российский МИД назвал вбросом американской разведки статью NYT о России и Афганистане. В ней издание, ссылаясь на источники, опубликовало заметку, в которой говорилось, что Москва якобы предлагала вознаграждение боевикам за нападения на американских солдат в Афганистане. В Белом доме также усомнились в правдивости публикации.

* Организация запрещена в России решением Верховного суда.

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