В Госдепе признались о проведении SMS-рассылки в России по поводу вмешательства в выборы в США

Американский Госдепартамент на самом деле проводит СМС-рассылку в ряде стран, в том числе и в России, в рамках программы по поиску лиц, которые, как утверждают власти США, вмешиваются в избирательный процесс. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ведомства.
— Программа Государственного департамента США Rewards for Justice (RFJ) ("Награда за правосудие". — Прим. Лайфа) рекламирует предложение о вознаграждении с помощью СМС-сообщений и различных других коммуникационных инструментов и методов… Это всемирная кампания на нескольких языках, — отметили в Госдепе США.
Глава контрразведки США обвинил Россию в попытке "очернить" БайденаКроме того, он заявил, что некие "связанные с Кремлём" лица "пытаются продвигать кандидатуру Трампа в соцсетях и на российском телевидении".
По словам представителя ведомства, подобные сообщения содержат ссылку, которая перенаправит граждан на официальные аккаунты программы Rewards for Justice в соцсетях. Он также подчеркнул, если получатели СМС обеспокоены тем, является ли конкретное сообщение настоящим и отправлено ли оно от программы RFJ, тогда они должны обратиться непосредственно к официальному сайту этой программы.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил награду в десять миллионов долларов за информацию о вмешательстве в президентские выборы, которые состоятся в ноябре. Он поведал, что деньги будут вручаться в рамках программы Rewards for Justice. Их будут давать за информацию, которая позволит установить личность или местонахождение человека, который вмешивается в американские выборы по указанию иностранного государства.
США вновь обвинили РФ, Китай и Иран во "вмешательстве в выборы" президента. Хотя до них ещё три месяцаВ частности, отмечается, что КНР не хочет, чтобы Трамп переизбрался на пост главы государства, потому что считает его "непредсказуемым".
Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала бесцеремонным вмешательством и гибридной атакой отправку россиянам на мобильные телефоны подобных сообщений.