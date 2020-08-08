В Госдепе признались о проведении SMS-рассылки в России по поводу вмешательства в выборы в США

Американский Госдепартамент на самом деле проводит СМС-рассылку в ряде стран, в том числе и в России, в рамках программы по поиску лиц, которые, как утверждают власти США, вмешиваются в избирательный процесс. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя ведомства.

— Программа Государственного департамента США Rewards for Justice (RFJ) ("Награда за правосудие". — Прим. Лайфа) рекламирует предложение о вознаграждении с помощью СМС-сообщений и различных других коммуникационных инструментов и методов… Это всемирная кампания на нескольких языках, — отметили в Госдепе США.

По словам представителя ведомства, подобные сообщения содержат ссылку, которая перенаправит граждан на официальные аккаунты программы Rewards for Justice в соцсетях. Он также подчеркнул, если получатели СМС обеспокоены тем, является ли конкретное сообщение настоящим и отправлено ли оно от программы RFJ, тогда они должны обратиться непосредственно к официальному сайту этой программы.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил награду в десять миллионов долларов за информацию о вмешательстве в президентские выборы, которые состоятся в ноябре. Он поведал, что деньги будут вручаться в рамках программы Rewards for Justice. Их будут давать за информацию, которая позволит установить личность или местонахождение человека, который вмешивается в американские выборы по указанию иностранного государства.