Вертолёт МЧС России отправился на поиски пропавшей в Хабаровском крае яхты "Барыня"

Вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России отправился на поиски пропавшей в Советско-Гаванском районе частной яхты "Барыня". Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Уточняется, что спасателям удалось вылететь благодаря улучшению погодных условий в районе поиска. Сотрудниками МЧС будет произведена авиаразведка, осмотр побережья и морской акватории.

Ранее Лайф сообщал, что пропавшая в Советско-Гаванском районе Хабаровского края яхта "Барыня" не выходит на связь уже несколько дней. По различным данным, на борту судна находилось от двух до трёх человек.