Вертолёт МЧС России отправился на поиски пропавшей в Хабаровском крае яхты "Барыня"

Вертолёт Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России отправился на поиски пропавшей в Советско-Гаванском районе частной яхты "Барыня". Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Уточняется, что спасателям удалось вылететь благодаря улучшению погодных условий в районе поиска. Сотрудниками МЧС будет произведена авиаразведка, осмотр побережья и морской акватории.
Ранее Лайф сообщал, что пропавшая в Советско-Гаванском районе Хабаровского края яхта "Барыня" не выходит на связь уже несколько дней. По различным данным, на борту судна находилось от двух до трёх человек.
Лишь один из 40 мигрантов выжил в результате крушения судна у берегов МавританииЛодка направлялась из Марокко к Канарским островам.
Ранее поиски с воздуха не могли начаться из-за непогоды. Однако все морские суда, находящиеся в данном районе, были оповещены о происшествии, они задействованы в попутных поисках.