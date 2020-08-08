В Китае зарегистрирован новый случай смерти от чумы

На севере Китая в городе Баян-Нур в автономном районе Внутренняя Монголия был зарегистрирован ещё один летальный исход после заражения чумой. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В заявлении отмечается, что на всей территории города был введён повышенный уровень реагирования на эпидемиологическую опасность до конца текущего года.

Локальные вспышки чумы неоднократно фиксировались по ходу текущего года на территории Китая и соседней Монголии, где первой жертвой бубонной чумы стал 15-летний подросток, съевший сурка. Чтобы не допустить распространения заболевания на территории России, в приграничных регионах были усилены меры контроля, а также начаты проверки грызунов на наличие возбудителей заболевания.