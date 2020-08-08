Число участников несанкционированной акции в Хабаровске продолжает уменьшаться

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Число участников очередной несанкционированной акции в центре Хабаровска в субботу, 8 августа, не достигло отметки 2,8 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.
Стоит подчеркнуть, что количество участников уменьшается уже пятую субботу подряд. Так, в прошлые выходные удалось насчитать 3,5 тысячи человек. Местные жители это связывают с падением интереса к событиям, а также с появлением на мероприятии представителей несистемной оппозиции.
В свою очередь, местные полицейские отмечают, что со снятием ряда ограничений всё больше жителей предпочитают проводить время в парках и скверах, на площадках, где они могут взять напрокат велосипеды и самокаты.
Кроме того, народ всячески зазывают на акции различные СМИ и блогеры. Что любопытно, некоторые из них выдают себя за жителей города, не являясь таковыми на самом деле.
Преступление и наказание. Кто из прокуроров мог оберегать экс-губернатора Хабаровского края ФургалаУбийства, в которых обвиняют экс-губернатора Сергея Фургала, произошли ещё 15 лет назад. Тогда Хабаровский край представлял из себя кровавую криминальную республику, где обладатели малиновых пиджаков и синих прокурорских мундиров гуляли в одних ресторанах и вместе светились в криминальных хрониках. Лайф изучил события тех лет, чтобы понять, с чьей помощью Фургалу удавалось выходить сухим из воды по делам об убийствах.
На городской площади дежурят медики, готовые оказать экстренную помощь в случае необходимости, а местные правоохранители дежурят в районе проведения акции с целью не допустить провокаций и столкновений.