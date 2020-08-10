Специалист рассказал, почему не стоит терять бдительность на сайтах знакомств

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, что в современном мире сайты знакомств не кажутся уже чем-то странным — наоборот, привлекают всё больше новых пользователей.
В беседе с агентством "Прайм" он отметил, что особенно в период пандемии подобные ресурсы являются одним из самых безопасных способов с кем-то познакомиться и начать общение.
— Однако, как и в любом другом онлайн-сервисе, здесь не стоит терять бдительности и внимательности, ведь определённый процент недобросовестных или психически неуравновешенных пользователей в таких сервисах будет всегда, — заметил Куканов.
Любовник с сайта знакомств похитил у сотрудницы московской школы 1,7 млн рублейЕщё 180 тысяч женщина отдала мужчине сама якобы на лечение тяжелобольного отца.
Он также добавил, что на таких сайтах можно нарваться на мошенников, например открыв отправленную собеседником вредоносную ссылку. Кроме того, можно нарваться на шантажиста, которому пользователь случайно отправил откровенные фото.
Куканов посоветовал всем пользователям подобных ресурсов быть внимательными и сохранять трезвую голову, а также не поддаваться на просьбы о переводе денежных средств.