Специалист рассказал, почему не стоит терять бдительность на сайтах знакомств

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов рассказал, что в современном мире сайты знакомств не кажутся уже чем-то странным — наоборот, привлекают всё больше новых пользователей.

В беседе с агентством "Прайм" он отметил, что особенно в период пандемии подобные ресурсы являются одним из самых безопасных способов с кем-то познакомиться и начать общение.

— Однако, как и в любом другом онлайн-сервисе, здесь не стоит терять бдительности и внимательности, ведь определённый процент недобросовестных или психически неуравновешенных пользователей в таких сервисах будет всегда, — заметил Куканов.

Он также добавил, что на таких сайтах можно нарваться на мошенников, например открыв отправленную собеседником вредоносную ссылку. Кроме того, можно нарваться на шантажиста, которому пользователь случайно отправил откровенные фото.