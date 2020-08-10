Иммунолог рассказал о пациентах с невосприимчивостью к CoViD-19

Ключ к победе над коронавирусом может заключаться не в разработке вакцины, а в изучении людей, которые даже после контакта с пациентами, у которых было выявлено заболевание, не заражаются инфекцией. Об этом заявил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.

— Есть определённая группа лиц, невосприимчивых к SARS-CoV-2. Мы детально обследовали некоторых медиков, которые по три-четыре месяца работали в "красной зоне", контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела не определяются, — рассказал он в интервью "Известиям".

По словам Тотоляна, возможно, именно в особенностях их организма скрыто универсальное средство борьбы с коронавирусом, которое будет менее затратным, чем применение вакцины, и при этом гораздо быстрее получаемым.

Он также отметил, что учёные обнаружили некоторые странности у пациентов после перенесённого заболевания. В частности, у некоторых из них не вырабатываются антитела, хотя диагноз был подтверждён. Он указывает, что таких людей "больше, чем ожидалось", и это также является объектом пристального изучения.