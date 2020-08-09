Возраст страсти. Почему молодые девушки хотят секса со зрелыми мужчинами

Секс если не самая важная, то точно самая обсуждаемая сфера человеческой жизни. Особенно интересен вопрос сексуальной связи между людьми, чья разница в возрасте составляет двадцать или более лет. Когда мужчине пятьдесят, а его избраннице двадцать. Но почему молодые девушки выбирают секс с пожилыми мужчинами? Психологи и сексологи видят этому несколько объяснений.