Возраст страсти. Почему молодые девушки хотят секса со зрелыми мужчинами

Секс если не самая важная, то точно самая обсуждаемая сфера человеческой жизни. Особенно интересен вопрос сексуальной связи между людьми, чья разница в возрасте составляет двадцать или более лет. Когда мужчине пятьдесят, а его избраннице двадцать. Но почему молодые девушки выбирают секс с пожилыми мужчинами? Психологи и сексологи видят этому несколько объяснений.
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Причина 1: качество секса
Как правило, мужчины в возрасте обладают немалым опытом в постели. У них нет чувства стыда и суетливости. И взрослый партнёр думает не только о своём удовольствии, но и о том, как удовлетворить партнёршу. Девушек такое поведение покоряет
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Причина 2: забота
Как ни странно, но заботливое отношение девушке кажется не менее важным, чем жаркие и страстные объятия. С взрослым партнёром молодая девушка часто чувствует себя более любимой и нужной, что положительно отражается на сексе
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Причина 3: тяга к экспериментам
Именно с опытным мужчиной женщина может решиться на неожиданный сексуальный опыт, на который могла не соглашаться с молодыми парнями. Будь то секс втроём или лёгкий БДСМ — такие практики интереснее, когда партнёр понимает, что он делает
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Причина 4: финансовая уверенность
Красивое бельё, хороший парфюм, качественная косметика — это украшает тело и важно для секса. Так же, как и спортзал. Но всё это стоит денег. И девушкам зачастую гораздо проще и приятнее знать, что необходимую сумму они получат от взрослого партнёра
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Причина 5: расставание без драм
Вряд ли девушки рассматривают пожилого любовника как партнёра на всю жизнь. Исключения бывают, но чаще эти отношения заканчиваются. И девушка знает, что расставание будет, скорее всего, без скандалов и взаимных проклятий. Правильно разойтись — тоже искусство