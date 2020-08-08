Вирусолог рассказал, может ли коронавирус остаться в организме навсегда

CoViD-19 не является вирусом, который может сохраняться в организме человека навсегда, как ВИЧ или гепатит. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал профессор Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

Ранее академик РАН Сергей Колесников предположил, что в будущем коронавирус сможет приживаться в человеческом организме и это может стать ещё одной опасностью инфекции.

— Я не согласен с таким мнением коллеги. Такие вирусы, как CoViD-19, не могут персистировать, то есть сохраняться в организме надолго, — заявил Аграновский агентству.

По словам вирусолога, коронавирус "делает свои дела", после чего организм благодаря иммунному ответу его уничтожает.