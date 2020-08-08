Вирусолог рассказал, может ли коронавирус остаться в организме навсегда

CoViD-19 не является вирусом, который может сохраняться в организме человека навсегда, как ВИЧ или гепатит. Об этом в беседе с Ura.ru рассказал профессор Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.
Ранее академик РАН Сергей Колесников предположил, что в будущем коронавирус сможет приживаться в человеческом организме и это может стать ещё одной опасностью инфекции.
— Я не согласен с таким мнением коллеги. Такие вирусы, как CoViD-19, не могут персистировать, то есть сохраняться в организме надолго, — заявил Аграновский агентству.
По словам вирусолога, коронавирус "делает свои дела", после чего организм благодаря иммунному ответу его уничтожает.
Вирусолог рассказал, кому противопоказана вакцинация от коронавирусаРоссийский препарат отправят на регистрацию 12 августа.
Напомним, врачи из США выяснили, что симптомом коронавируса может являться сильная икота.