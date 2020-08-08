Одна проблема за другой. Психотерапевт рассказал, как побороть выгорание из-за стресса

Чаще всего причиной стресса и выгорания становятся недостаток отдыха, обилие работы и другие проблемы. Медики в такой ситуации советуют не паниковать и предлагают способы, как снизить стресс и не опустить руки, сообщает ФАН.

— Что вызвало напряжение у человека? Это могут быть личные отношения с коллегами или ситуация в семье <...> Когда меня спрашивают, как справиться со стрессом, то я всегда вначале предлагаю установить его причину. Только потом можно подумать, что с ним можно сделать, — цитирует издание слова врача-психотерапевта Алексея Магалифа.

Медик отметил, что при выгорании начинается апатия, затем депрессия. Распространённый способ избавиться от этого — алкоголь. Однако специалисты категорически не рекомендуют прибегать к этому средству. Спиртное даёт лишь иллюзию хорошего настроения и только вредит нервной системе, истощая её ресурсы. Вместо этого лучше заняться любимым делом.

— Если человек имеет силы, желание и возможности, то можно сходить на прогулку в парк. Если человек творческий, то он может попеть или порисовать <...> Чем больше у человека таких приятных переключений, тем быстрее он восстанавливается после стрессовой реакции, — отмечает врач.

Однако, если человек понимает, что не может заставить себя что-либо делать, даже если это любимое хобби, тогда ему следует обратиться к специалисту.