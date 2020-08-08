"Очередной вопиющий пример недобросовестной конкуренции". Захарова отреагировала на указ Трампа о борьбе с "угрозой" TikTok

США нарушают широкий круг международных обязательств по обеспечению свободного и широкого распространения всех форм информации и свободного выбора её источников. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя действия Вашингтона в отношении соцсети TikTok.

— Основанный на бездоказательных обвинениях запрет американским гражданам сотрудничать с владеющей TikTok китайской компанией ByteDance в рамках агрессивного принуждения к продаже этой соцсети американским корпорациям представляет собой очередной вопиющий пример недобросовестной экономической конкуренции в борьбе за доминирование в международном информационном пространстве, — отметила дипломат.

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, власти США нарушают нормы Всемирной торговой организации и действуют вразрез с базовыми принципами свободной рыночной экономики. Захарова указала, что попытка "оправдать столь бесцеремонное выкручивание рук китайскому конкуренту", предпринятая американскими правящими кругами, выглядит "особенно цинично".

Дипломат призвала Штаты пересмотреть методы борьбы за сохранение монополии американских IT-гигантов в международном сегменте соцсетей. Захарова отметила необходимость привести их в соответствие с общепринятыми демократическими ценностями и международно-правовыми нормами. Она выразила надежду, что действиям Вашингтона будет дана беспристрастная оценка со стороны правозащитников и международных профильных структур.