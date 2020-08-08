"Очередной вопиющий пример недобросовестной конкуренции". Захарова отреагировала на указ Трампа о борьбе с "угрозой" TikTok

США нарушают широкий круг международных обязательств по обеспечению свободного и широкого распространения всех форм информации и свободного выбора её источников. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, комментируя действия Вашингтона в отношении соцсети TikTok.
— Основанный на бездоказательных обвинениях запрет американским гражданам сотрудничать с владеющей TikTok китайской компанией ByteDance в рамках агрессивного принуждения к продаже этой соцсети американским корпорациям представляет собой очередной вопиющий пример недобросовестной экономической конкуренции в борьбе за доминирование в международном информационном пространстве, — отметила дипломат.
По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, власти США нарушают нормы Всемирной торговой организации и действуют вразрез с базовыми принципами свободной рыночной экономики. Захарова указала, что попытка "оправдать столь бесцеремонное выкручивание рук китайскому конкуренту", предпринятая американскими правящими кругами, выглядит "особенно цинично".
Подрывает доверие бизнеса к США. В TikTok отреагировали на указ Трампа о мерах против компанииПредставители соцсети считают, что со стороны Вашингтона были попытки вмешательства в переговоры между частными предприятиями.
Дипломат призвала Штаты пересмотреть методы борьбы за сохранение монополии американских IT-гигантов в международном сегменте соцсетей. Захарова отметила необходимость привести их в соответствие с общепринятыми демократическими ценностями и международно-правовыми нормами. Она выразила надежду, что действиям Вашингтона будет дана беспристрастная оценка со стороны правозащитников и международных профильных структур.
Напомним, президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, согласно которому через полтора месяца будут прекращены любые сделки в американской юрисдикции с компаниями ByteDance и Tencent, владеющими приложениями TikTok и WeChat. По мнению политика, TikTok якобы собирает данные о местоположении и истории поиска американцев, а затем передаёт их властям.