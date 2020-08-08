В Голливуде анонсировали пятую часть боевика "Джон Уик"

Генеральный директор студии Lionsgate Джон Фелтхеймер заявил о начале работ над пятой частью популярной франшизы "Джон Уик", сообщает The Hollywood Reporter.

— Мы готовим сценарии для двух частей нашего боевика. Выход четвёртого фильма в 2022 году будет приурочен ко Дню памяти (военнослужащих, погибших во всех войнах, в которых участвовали США. — Прим. Лайфа). А затем надеемся выпустить и пятую картину, — цитирует издание слова Фелтхеймера.

Директор студии добавил, что Киану Ривз, скорое всего, найдёт время для съёмок в следующем году. По данным издания, сейчас актёр занят в работе над "Матрицей-4" и находится в Берлине.

Всего за время существования трёх частей боевика о бывшем наёмном убийце Джоне Уике картины собрали в прокате по всему миру более 579 миллионов долларов.