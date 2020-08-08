ФСБ задержала председателя райсуда Волгограда по делу о взятке в 25 миллионов рублей

Сотрудники ФСБ задержали с поличным председателя районного суда Волгограда Юлию Добрынину по делу о взятке в размере 25 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что крупную сумму она просила за освобождение местного бизнесмена, арестованного в Москве по делу о поджоге дома главы Волгоградской области.

— За свои услуги она попросила двадцать миллионов рублей, которые ей отдала супруга бизнесмена. Позднее судья убедила принести ей ещё пять миллионов рублей, из которых было передано только два с половиной, — говорится в сообщении.

Жена Зубкова обратилась к сотрудникам ФСБ и под их контролем отдала деньги судье в ресторане, где та и была задержана.