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ФСБ задержала председателя райсуда Волгограда по делу о взятке в 25 миллионов рублей

Крупную сумму она просила за освобождение местного бизнесмена.

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Фото © Shutterstock

Сотрудники ФСБ задержали с поличным председателя районного суда Волгограда Юлию Добрынину по делу о взятке в размере 25 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что крупную сумму она просила за освобождение местного бизнесмена, арестованного в Москве по делу о поджоге дома главы Волгоградской области.

За свои услуги она попросила двадцать миллионов рублей, которые ей отдала супруга бизнесмена. Позднее судья убедила принести ей ещё пять миллионов рублей, из которых было передано только два с половиной, — говорится в сообщении.

Для экс-главы Удмуртии запросили 13 лет колонии за взятки в 140 млн рублей

Обвиняемый лишился своего поста в апреле 2017 года в связи с утратой доверия.

Жена Зубкова обратилась к сотрудникам ФСБ и под их контролем отдала деньги судье в ресторане, где та и была задержана.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про чиновника из Ленобласти, который пытался убежать от правоохранителей в лес со взяткой своего начальника. По данным следствия, он обещал помочь бизнесмену избежать уголовной ответственности за вознаграждение.

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