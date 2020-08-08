21+. Губернатор Нью-Йорка легализовал мороженое с ликёром

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подписал закон, разрешающий продажу мороженого с добавлением ликёра в регионе. Об этом сообщает New York Post.
Теперь производители спиртных напитков, молочные фермы, розничные торговцы продуктами питания и рестораны могут делать и реализовывать лакомство, содержащее ликёр, но только в запечатанных упаковках. Продавать такое мороженое можно лишь лицам, достигшим 21-летнего возраста.
В Эквадоре продаётся мороженое со вкусом морской свинки, и, похоже, оно вкусноеДля большинства такие гастрономические изыски покажутся странными. Но не стоит забывать о любителях оливок и пиццы с ананасами! Им такой десерт, должно быть, очень понравится.
Ранее на Кубани выпустили коллекцию мороженого из вина.