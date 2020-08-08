21+. Губернатор Нью-Йорка легализовал мороженое с ликёром

В Эквадоре продаётся мороженое со вкусом морской свинки, и, похоже, оно вкусное Для большинства такие гастрономические изыски покажутся странными. Но не стоит забывать о любителях оливок и пиццы с ананасами! Им такой десерт, должно быть, очень понравится.