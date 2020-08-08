Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Шестизначная сумма. Ирина Горбачёва раскрыла, сколько получает за съёмочный день

Рекламный пост в "Инстаграме" приносит ей до пяти тысяч долларов.

281
Post cover

Фото © Instagram / irina_gorbacheva

Актриса и блогер Ирина Горбачёва в интервью ютуб-каналу Big Money раскрыла размер своего гонорара за один съёмочный день.

Сейчас, на данный момент, в зависимости от того, что за картина, от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, — сказала артистка беседовавшему с ней бизнесмену Евгению Черняку.

Лапенко, Горбачёва и Дорн. Как сериал "Чики" стал главной премьерой 2020 года

В июне у онлайн-кинотеатра more.tv состоялась премьера оригинального сериала "Чики". Мы посмотрели все доступные на сегодня эпизоды и по итогу склоняемся к мнению, что "Чики" — один из лучших сериалов, снятых в России. Рассказываем почему. А заодно вспоминаем ещё несколько оригинальных шоу из России, которые заставляют поверить в отечественный продакшен.

Рекламная публикация в аккаунте Горбачёвой в "Инстаграме" стоит от трёх до пяти тысяч долларов. По словам актрисы, уровень доходов иногда позволяет ей откликаться на предложения, у которых нет финансирования.

В частности, актриса решила сниматься в сериале "Чики", когда у того не было финансирования, и даже вложила в картину свои собственные средства. В результате сериал "выстрелил", Горбачёва даже получила прибыль и приобрела подержанную иномарку.

На днях Горбачёва показала своего возлюбленного, личность которого фанаты выяснили месяцем ранее.

Выбор редакции

Loading...