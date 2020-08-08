Шестизначная сумма. Ирина Горбачёва раскрыла, сколько получает за съёмочный день

Лапенко, Горбачёва и Дорн. Как сериал "Чики" стал главной премьерой 2020 года В июне у онлайн-кинотеатра more.tv состоялась премьера оригинального сериала "Чики". Мы посмотрели все доступные на сегодня эпизоды и по итогу склоняемся к мнению, что "Чики" — один из лучших сериалов, снятых в России. Рассказываем почему. А заодно вспоминаем ещё несколько оригинальных шоу из России, которые заставляют поверить в отечественный продакшен.