Шестизначная сумма. Ирина Горбачёва раскрыла, сколько получает за съёмочный день

Актриса и блогер Ирина Горбачёва в интервью ютуб-каналу Big Money раскрыла размер своего гонорара за один съёмочный день.
— Сейчас, на данный момент, в зависимости от того, что за картина, от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, — сказала артистка беседовавшему с ней бизнесмену Евгению Черняку.
Лапенко, Горбачёва и Дорн. Как сериал "Чики" стал главной премьерой 2020 годаВ июне у онлайн-кинотеатра more.tv состоялась премьера оригинального сериала "Чики". Мы посмотрели все доступные на сегодня эпизоды и по итогу склоняемся к мнению, что "Чики" — один из лучших сериалов, снятых в России. Рассказываем почему. А заодно вспоминаем ещё несколько оригинальных шоу из России, которые заставляют поверить в отечественный продакшен.
Рекламная публикация в аккаунте Горбачёвой в "Инстаграме" стоит от трёх до пяти тысяч долларов. По словам актрисы, уровень доходов иногда позволяет ей откликаться на предложения, у которых нет финансирования.
В частности, актриса решила сниматься в сериале "Чики", когда у того не было финансирования, и даже вложила в картину свои собственные средства. В результате сериал "выстрелил", Горбачёва даже получила прибыль и приобрела подержанную иномарку.
На днях Горбачёва показала своего возлюбленного, личность которого фанаты выяснили месяцем ранее.