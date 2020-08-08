В России назвали самые популярные породы кошек

Среди различных пород кошек россияне чаще выбирают таких, которые похожи на плюшевые игрушки или диких зверей, сообщает агентство "Москва".

— Британская порода кошек одна из самых популярных среди россиян, потому что они похожи на плюшевых мишек. По-прежнему популярны мейн-куны, потому что большие, а русский человек любит больших кошек, — цитирует агентство президента Международной фелинологической ассоциации Елену Шевченко.

Наряду с ними, отметила эксперт, распространена сибирская порода кошек традиционного окраса. Их любят за то, что они большие, красивые и просты в содержании. Также популярны бенгальские кошки, похожие на диких животных, а также скоттиш-фолды, ориенталы и сфинксы.

— Кошек покупали чаще в период самоизоляции, чем в обычный период, потому что человеку хотелось иметь какую-то часть природы, кого-то, с кем можно пообщаться, поиграть, — добавила эксперт.