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В России назвали самые популярные породы кошек

Спрос на четвероногих питомцев особенно вырос во время самоизоляции.

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Фото © Pixabay

Среди различных пород кошек россияне чаще выбирают таких, которые похожи на плюшевые игрушки или диких зверей, сообщает агентство "Москва".

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Четвероногие перетащили его на обочину.

Британская порода кошек одна из самых популярных среди россиян, потому что они похожи на плюшевых мишек. По-прежнему популярны мейн-куны, потому что большие, а русский человек любит больших кошек, — цитирует агентство президента Международной фелинологической ассоциации Елену Шевченко.

Наряду с ними, отметила эксперт, распространена сибирская порода кошек традиционного окраса. Их любят за то, что они большие, красивые и просты в содержании. Также популярны бенгальские кошки, похожие на диких животных, а также скоттиш-фолды, ориенталы и сфинксы.

Кошек покупали чаще в период самоизоляции, чем в обычный период, потому что человеку хотелось иметь какую-то часть природы, кого-то, с кем можно пообщаться, поиграть, — добавила эксперт.

Ранее в Великобритании семейная пара, находившаяся на самоизоляции, спасла одну из своих кошек. Уиллоу внезапно начала задыхаться и кашлять, тогда её показали ветеринару. В клинике пушистую пациентку прооперировали и извлекли мешавший дыханию предмет.

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