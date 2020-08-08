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В Америке насильник вышел из тюрьмы и убил обвинившую его женщину

Злоумышленника освободили из заключения, где он находился на время следствия, под залог из-за пандемии коронавируса.

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Фото © Pixabay

В США насильник Ибрагим Буаичи убил женщину, обвинившую его в преступлении, после того как освободился из тюрьмы. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что злоумышленник на время следствия находился в заключении в городе Александрия, штат Вирджиния, без права выйти под залог. Однако из-за пандемии коронавируса адвокаты американца ходатайствовали о его освобождении до суда. Буаичи вышел из тюрьмы в начале апреля под залог 25 тысяч долларов, несмотря на возражения прокурора.

Пострадавшая от рук американца женщина выдвинула против него обвинения в декабре прошлого года. Тогда она рассказала, что злоумышленник её похитил, душил и изнасиловал. 29 июля женщину убили, по данным полиции, это сделал Буаичи. Правоохранители сразу же стали разыскивать преступника, однако американец покончил с собой до того, как его успели арестовать.

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