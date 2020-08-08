СМИ: Брак Кардашьян и Уэста трещит по швам из-за участия рэпера в выборах

Брак Ким Кардашьян и Канье Уэста может распасться к Рождеству из-за того, что рэпер не хочет отказываться от участия в президентских выборах в США. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.

По данным издания, сейчас пара отдыхает в Доминикане в надежде спасти отношения. Однако Уэст не готов идти на компромиссы и отказываться от президентской гонки. В своих соцсетях он публикует посты о предстоящих выборах. В одном из них он написал: "Цель — выиграть".

— Ким думала, что время, проведённое вдали от детей, напомнит ему о его самой важной работе — быть их отцом. Она даже предложила полностью поддержать президентскую гонку в 2024 году, если он получит помощь и выслушает нанятых ими политических консультантов. Но Канье, кажется, настроен на то, что он называет "Божьим планом" — стать президентом, — сообщил источник The Sun.

По его словам, никто из друзей звёздной пары не верит, что их брак продлится дольше нескольких месяцев.