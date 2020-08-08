Мощный камнепад произошёл во время строительства дороги в Дагестане — видео

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Рабочие засняли на видео мощный камнепад, который произошёл в Цунтинском районе Дагестана.
— Камнепад на автодорогу. Вот такая вот жизнь в горах: зимой сход снежных лавин, а летом — сход каменных лавин, — написал один из них на своей странице в "Инстаграме".
Происшествие случилось во время строительства автомобильной дороги. Сообщений о пострадавших нет. На кадрах видно, что люди успевают отбежать от валунов на безопасное расстояние. Идёт расчистка участка от камней.
В августе 2019 года в Дагестане при камнепаде погибли три человека, все — члены одной семьи. Один ребёнок был госпитализирован.