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Мощный камнепад произошёл во время строительства дороги в Дагестане — видео

Рабочие успели убежать от огромных валунов.

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Фото © Instagram / khaybula_gindibskiy

Рабочие засняли на видео мощный камнепад, который произошёл в Цунтинском районе Дагестана.

Камнепад на автодорогу. Вот такая вот жизнь в горах: зимой сход снежных лавин, а летом — сход каменных лавин, — написал один из них на своей странице в "Инстаграме".

Происшествие случилось во время строительства автомобильной дороги. Сообщений о пострадавших нет. На кадрах видно, что люди успевают отбежать от валунов на безопасное расстояние. Идёт расчистка участка от камней.

В августе 2019 года в Дагестане при камнепаде погибли три человека, все — члены одной семьи. Один ребёнок был госпитализирован.

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