В Тюмени 15-летняя девочка провалилась между домами. Чтобы её спасти, пришлось рушить стену многоэтажки — видео

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В Тюмени 15-летняя девочка, гулявшая вместе с компанией по крыше, провалилась в узкий проём между домами. Для того чтобы вызволить школьницу, спасателям пришлось рушить здание многоэтажки. Об этом сообщает паблик в соцсети "ЧП Тюмень".
Инцидент произошёл вечером 7 августа. Девочка наступила на крыше на профнастил, прикрывавший колодец между зданиями, и опора проломилась под ней. Разбор кладки шёл при свете фонарей и фар спецмашины. Когда подростка всё-таки смогли достать, она была в состоянии шока, рыдала и стонала.
— Летела девять этажей, цепляясь за стены, оказалась жива. Доставали её долго, больше двух часов. Сейчас она в реанимации, у неё перелом лодыжки, челюсти и крестца, — рассказала подруга пострадавшей.
На Урале 5-летний мальчик выжил после падения из окна седьмого этажаВо время происшествия родители находились в другой комнате.
В УМВД РФ по Тюмени сообщили "Комсомольской правде", что девочка упала с высоты десятого этажа, сейчас по факту происшествия проводится проверка. Отмечается, что угрозы жизни школьницы нет.
Напомним, ранее Лайф рассказывал про охранника-инвалида, который вместе с напарником спас выпавшего из окна седьмого этажа в Москве мальчика. Один из мужчин быстро вынес из бытовки матрас, и они расстелили его под окнами. Ребёнка госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломами конечностей.