В Самаре ликвидировали пожар, охвативший 10 жилых домов

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В Самаре ликвидирован крупный пожар, охвативший десять частных жилых домов, рассказал Лайфу временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Самарской области полковник внутренней службы Садовский Владислав Валерьевич.
Жители якутского села пытаются потушить лесные пожары. На помощь вылетел вертолёт МЧС — видеоНакануне люди сообщали в соцсетях, что пламя приближается к дизельной электростанции.
— Площадь пожара достигла 1300 квадратных метров, наблюдалось горение десяти частных жилых домов и надворных построек. Тушение пожара проходило в сложных условиях. Из различных очагов было вынесено 35 баллонов с газом, — сказал он.
Для граждан на базе общеобразовательной школы № 134 спасатели развернули пункт временного размещения. Всего в сгоревших домах зарегистрировано 45 человек, в том числе семеро детей.
Изначально площадь пожара составляла 250 квадратных метров. Однако, как рассказали в МЧС, впоследствии прозвучали ещё два хлопка газовых баллонов и от разлетевшихся частиц появился ещё один очаг возгорания на расстоянии 40 метров от первого. В результате площадь возгорания увеличилась, пожару был присвоен повышенный уровень сложности.
Кроме того, в местной прокуратуре отметили, что распространению огня по крышам способствовал порывистый ветер. Пострадавших или погибших в результате возгорания не было.
Ранее в Москве ликвидировали возгорание на крыше здания ГИБДД. Пожар произошёл на Кременчугской улице в Западном административном округе столицы. Все сотрудники были эвакуированы из здания ещё до приезда спасателей.