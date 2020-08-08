В Самаре ликвидировали пожар, охвативший 10 жилых домов

Видео © ГУ МЧС России по Самарской области

В Самаре ликвидирован крупный пожар, охвативший десять частных жилых домов, рассказал Лайфу временно исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Самарской области полковник внутренней службы Садовский Владислав Валерьевич.

— Площадь пожара достигла 1300 квадратных метров, наблюдалось горение десяти частных жилых домов и надворных построек. Тушение пожара проходило в сложных условиях. Из различных очагов было вынесено 35 баллонов с газом, — сказал он.

Для граждан на базе общеобразовательной школы № 134 спасатели развернули пункт временного размещения. Всего в сгоревших домах зарегистрировано 45 человек, в том числе семеро детей.

Изначально площадь пожара составляла 250 квадратных метров. Однако, как рассказали в МЧС, впоследствии прозвучали ещё два хлопка газовых баллонов и от разлетевшихся частиц появился ещё один очаг возгорания на расстоянии 40 метров от первого. В результате площадь возгорания увеличилась, пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

Кроме того, в местной прокуратуре отметили, что распространению огня по крышам способствовал порывистый ветер. Пострадавших или погибших в результате возгорания не было.