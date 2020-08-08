В Самаре пожар площадью более тысячи квадратов охватил десять жилых домов

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В Самаре крупный пожар, площадь которого составила 1,3 тысячи квадратных метров, охватил огнём десять жилых домов. Об этом сообщает региональный главк МЧС РФ.

Отмечается, что площадь пожара изначально составляла 250 квадратных метров, горел дом и хозяйственная постройка. Однако вскоре возгорание разрослось — ЧП охватило десяток домов. При этом пожару присвоен повышенный уровень сложности.

Как сообщили Лайфу очевидцы, причиной пожара могли стать газовые баллоны, которые взорвались в одном из домов, а после перелетели на территорию соседнего квартала.