Дегтярёв заявил, что не будет разрешать чиновникам полёты бизнес-классом

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв опроверг публикации в СМИ, в которых говорилось о его намерении разрешить чиновникам бронировать для служебных командировок билеты в бизнес-класс за счёт государственного бюджета.
Преступление и наказание. Кто из прокуроров мог оберегать экс-губернатора Хабаровского края ФургалаУбийства, в которых обвиняют экс-губернатора Сергея Фургала, произошли ещё 15 лет назад. Тогда Хабаровский край представлял из себя кровавую криминальную республику, где обладатели малиновых пиджаков и синих прокурорских мундиров гуляли в одних ресторанах и вместе светились в криминальных хрониках. Лайф изучил события тех лет, чтобы понять, с чьей помощью Фургалу удавалось выходить сухим из воды по делам об убийствах.
— С удивлением узнал, что некоторые СМИ обсуждают несуществующее решение про перелёты хабаровских чиновников бизнес-классом. Напоминаю: мною 5 августа подписано постановление 333-ПР. Там чёрным по белому написано: экономкласс. Смотри пункт 3.2.2. Не верьте фейкам. Будьте внимательны, — написал Дегтярёв у себя в телеграм-канале.
По данным РИА "Новости", в постановлении, на которое ссылается Дегтярёв, идёт речь о возмещении затрат чиновникам на служебные поездки в размере фактических расходов, но не выше стоимости проезда на транспорте по тарифам экономкласса.
Госдолг Хабаровского края при Фургале вырос на 8 миллиардов рублейПросели и другие экономические показатели, но главное, как отмечают эксперты, правление короля вторчермета ударило по карманам обычных граждан.
При этом отмечается, что на портале правовой информации края был размещён документ, который не согласовали. В нём говорилось о возмещении затрат по тарифам люкс и бизнес-класса. По данным пресс-службы правительства края, в настоящий момент выясняется, кто подготовил и разместил документ.
Ранее Лайф сообщал, что в Хабаровском крае назначили нового зампреда правительства региона.