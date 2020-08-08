В Кемеровской области муж выстрелил в жену на улице и покончил с собой

В Юрге (Кемеровская область) мужчина выстрелил в свою жену на улице и после этого покончил с собой. Отмечается, что инцидент произошёл на улице Московской.

Видео происшествия появилось в группе "Твоя Юрга" во "ВКонтакте". На кадрах видно лежащих на земле мужчину и женщину, а также само оружие.

Как сообщили Лайфу в региональном СУ СК РФ, по предварительным данным, стрельба началась на почве бытового конфликта.

В данный момент женщина находится в больнице, её состояние оценивается как тяжёлое.