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В Кемеровской области муж выстрелил в жену на улице и покончил с собой

В данный момент женщина находится в больнице, её состояние оценивается как тяжёлое.

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Видео © VK / "Твоя Юрга"

В Юрге (Кемеровская область) мужчина выстрелил в свою жену на улице и после этого покончил с собой. Отмечается, что инцидент произошёл на улице Московской.

Видео происшествия появилось в группе "Твоя Юрга" во "ВКонтакте". На кадрах видно лежащих на земле мужчину и женщину, а также само оружие.

Как сообщили Лайфу в региональном СУ СК РФ, по предварительным данным, стрельба началась на почве бытового конфликта.

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Под стражей мужчина проведёт два месяца.

В данный момент женщина находится в больнице, её состояние оценивается как тяжёлое.

На месте происшествия работают органы следствия.

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