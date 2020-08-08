В Самаре локализовали пожар, охвативший 10 жилых домов на площади более тысячи квадратов

В Самаре спасатели локализовали крупный пожар, охвативший десять частных жилых домов в одном из районов города.

Как отметили в местной прокуратуре, распространению огня по крышам способствовал порывистый ветер. Пострадавших или погибших в результате возгорания нет. Потерпевших готовятся разместить в здании одной из школ. Горожанам, потерявшим жильё, могут выделить помещения в манёвренном фонде.