Умер глава ассоциации, вручающей "Золотой глобус"

Президент Голливудской ассоциации иностранной прессы Лоренцо Сория умер в возрасте 68 лет в своём доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте присуждаемой организацией премии "Золотой глобус".

Сория родился в Аргентине, вырос в Италии, где работал редактором престижного еженедельника L’Espresso, а в Городе ангелов жил с 1982 года. В Лос-Анджелесе он продолжал работать для журнала и ежедневной газеты La Stampa. Он освещал новости из мира политики, технологий, общества, но больше всего ему нравилось брать интервью у голливудских талантов и рассказывать о трендах и изменениях в телевизионной и киноиндустрии.

Членом ассоциации Сория был с 1989 года, пост президента он занимал в 2003–2005 годах, в 2015–2017 годах и с 2019 года.

— Нам будет не хватать его дальновидности, юмора и дружбы, — отмечается в заявлении организации.