Специалисты рассказали, кому легче всего найти подработку в посткоронавирусную эпоху

Аналитики Института прогрессивного образования составили рейтинг сфер и профессий, представителям которых легче всего найти подработку по своей специальности. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что быстрее всего подработку можно найти в области электронной торговли, здесь востребованы операторы кол-центров, онлайн-консультанты, администраторы, мерчандайзеры, а также менеджеры онлайн-магазинов. Хорошо себя чувствуют на посткоронавирусном рынке труда провизоры, копирайтеры, SMM-специалисты и интернет-фотографы.

Немало вакансий представлено в сфере онлайн-образования, что позволяет найти дополнительные источники заработка для онлайн-репетиторов, аналитиков, контент-менеджеров, авторов курсовых и прочих работ и менеджеров по продажам и продвижению образовательных проектов.

Помимо этого на рынке наблюдается нехватка сотрудников в сфере логистики и дистрибуции: курьеров, грузчиков, менеджеров, кладовщиков, водителей и таксистов. Кроме этого, в условиях соблюдения высоких санитарно-эпидемиологических требований к бизнесу востребованы специалисты в сфере уборки и дезинфекции помещений. В сфере услуг особенно востребованы строители, ремонтники, работники коммунальных служб и няни.