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Вильфанд рассказал, когда в Москве закончится купальный сезон

По его словам, до этого момента температура воды будет вполне комфортной.

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Купальный сезон в столичном регионе стремительно заканчивается, и его полное окончание может произойти уже на следующей неделе. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передаёт ТАСС.

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Однако отмечается, что некоторым этот напиток крайне противопоказан.

С середины следующей недели трудно ожидать, что купальный сезон будет продолжаться. В связи со значительным понижением температуры вода сразу начнёт охлаждаться,приводит его слова агентство.

Отмечается, что, по мнению метеоролога, до этого момента температура воды в столичных водоёмах будет сохраняться на комфортном уровне в 21–23 градуса.

Ранее Лайф сообщал, что на следующей неделе в Центральную Россию придёт значительное похолодание.

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