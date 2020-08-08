Вильфанд рассказал, когда в Москве закончится купальный сезон

Купальный сезон в столичном регионе стремительно заканчивается, и его полное окончание может произойти уже на следующей неделе. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передаёт ТАСС.

— С середины следующей недели трудно ожидать, что купальный сезон будет продолжаться. В связи со значительным понижением температуры вода сразу начнёт охлаждаться, — приводит его слова агентство.

Отмечается, что, по мнению метеоролога, до этого момента температура воды в столичных водоёмах будет сохраняться на комфортном уровне в 21–23 градуса.