Переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Москве 8 августа

В российской столице в субботу ожидается переменная облачность, а также пройдёт небольшой дождь. Температура днём в Москве поднимется до 24–26 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.
В Центральную Россию на следующей неделе придёт похолоданиеПо данным синоптиков, температура на 3 градуса будет ниже нормы.
В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 13–15 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью до 10 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм рт. ст.
В Подмосковье же воздух днём прогреется до 27 градусов тепла. А в ночное время столбики термометров опустятся всего до 10 градусов выше нуля.