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Переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Москве 8 августа

Ночью столбики термометров опустятся до 13 градусов со знаком плюс.

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В российской столице в субботу ожидается переменная облачность, а также пройдёт небольшой дождь. Температура днём в Москве поднимется до 24–26 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В Центральную Россию на следующей неделе придёт похолодание

По данным синоптиков, температура на 3 градуса будет ниже нормы.

В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 13–15 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью до 10 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм рт. ст.

В Подмосковье же воздух днём прогреется до 27 градусов тепла. А в ночное время столбики термометров опустятся всего до 10 градусов выше нуля.

В Гидрометцентре предрекли москвичам самое дождливое лето в истории

Ранее сообщалось, что в июне выпало рекордное количество осадков за последние 200 лет.

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