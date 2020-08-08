Переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Москве 8 августа

В российской столице в субботу ожидается переменная облачность, а также пройдёт небольшой дождь. Температура днём в Москве поднимется до 24–26 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс 13–15 градусов. Северный ветер будет дуть со скоростью до 10 м/с. Атмосферное давление составит около 753 мм рт. ст.