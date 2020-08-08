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Очаг коронавируса выявили в доме престарелых в Кузбассе

Инфекцией заразилось десять человек, в том числе медсестра.

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Фото © Pixabay

В Междуреченске в доме-интернате для инвалидов и престарелых выявлен очаг коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Кемеровской области.

Десять случаев: одна медсестра и девять проживающих. Все госпитализированы, — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что под наблюдением специалистов находится 105 человек, контактировавших с заразившимися CoVID-19. В учреждении проводятся карантинные мероприятия, оно закрыто.

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Учреждение закрылось на карантин после госпитализации 13 человек.

По информации регионального штаба по коронавирусу, за время эпидемии в Кузбассе был выявлен 4341 случай инфицирования, почти три тысячи человек выздоровели, умерло 29 пациентов.

Напомним, одним из симптомов коронавируса может быть постоянная икота. К такому выводу пришли специалисты из американского Чикаго.

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