Очаг коронавируса выявили в доме престарелых в Кузбассе

В Междуреченске в доме-интернате для инвалидов и престарелых выявлен очаг коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Кемеровской области.

— Десять случаев: одна медсестра и девять проживающих. Все госпитализированы, — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что под наблюдением специалистов находится 105 человек, контактировавших с заразившимися CoVID-19. В учреждении проводятся карантинные мероприятия, оно закрыто.

По информации регионального штаба по коронавирусу, за время эпидемии в Кузбассе был выявлен 4341 случай инфицирования, почти три тысячи человек выздоровели, умерло 29 пациентов.