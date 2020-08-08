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Премия MTV Video Music Awards пройдёт на улице из-за коронавируса

Организаторы также обещают максимально "виртуализировать" программу мероприятия.

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Музыкальная премия MTV Video Music Awards (VMA) в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом будет проходить не на закрытой арене Barclays Center, а на нескольких открытых площадках Нью-Йорка. Об этом сообщает Deadline.

Стало ясно, что выступления на открытом воздухе с ограниченной аудиторией или без неё будут более осуществимы и безопасны, чем мероприятия в помещении, — цитирует издание заявление MTV.

Назван победитель премии MTV Video Music Awards в главной номинации "Видео года"

Отмечается, что шоу, как и планировалось, состоится 30 августа. Организаторы планируют реализовать все возможные меры социального дистанцирования, а также достичь максимальной "виртуализации" программы мероприятия. Они надеются, что в следующем году удастся вернуться в Barclays Center.

Церемония станет 37-й по счёту, в нынешнем году наибольшее число номинаций у Арианы Гранде и Леди Гаги — по девять штук, у Билли Айлиш и The Weeknd — по шесть.

Ранее были объявлены номинанты на премию Emmy, церемония вручения наград пройдёт 20 сентября.

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