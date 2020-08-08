Премия MTV Video Music Awards пройдёт на улице из-за коронавируса

Музыкальная премия MTV Video Music Awards (VMA) в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом будет проходить не на закрытой арене Barclays Center, а на нескольких открытых площадках Нью-Йорка. Об этом сообщает Deadline.

— Стало ясно, что выступления на открытом воздухе с ограниченной аудиторией или без неё будут более осуществимы и безопасны, чем мероприятия в помещении, — цитирует издание заявление MTV.

Отмечается, что шоу, как и планировалось, состоится 30 августа. Организаторы планируют реализовать все возможные меры социального дистанцирования, а также достичь максимальной "виртуализации" программы мероприятия. Они надеются, что в следующем году удастся вернуться в Barclays Center.

Церемония станет 37-й по счёту, в нынешнем году наибольшее число номинаций у Арианы Гранде и Леди Гаги — по девять штук, у Билли Айлиш и The Weeknd — по шесть.