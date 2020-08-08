Хватит покупок! В Подмосковье пёс позвал хозяина из магазина автомобильным гудком — видео

Видео © "ВКонтакте" / Раменское онлайн
В подмосковном Раменском местные жители стали зрителями необычного концерта — на стоянке пёс пересел за руль автомобиля и стал выть в унисон с автомобильным гудком. Таким образом собака решила позвать своего хозяина из магазина.
Под видео в группе "Раменское онлайн" в соцсети "ВКонтакте" пользователи шутят о сообразительности собаки и отмечают: хорошо, что она не уехала.
По словам очевидцев, вскоре хозяин вышел из магазина, услышав громкий шум, и успокоил животное.
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