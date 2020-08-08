Трогательное видео с камеры наблюдения: кот утешает собаку каждый раз, когда хозяева уходят из дома

Камера сняла, как кошка и собака утешают друг друга, пока их хозяев нет дома. В видео, которое появилось в Instagram, показано два разных дня, когда домашним животным пришлось остаться одним. На кадрах видно, как рыжий кот по кличке Келвин идёт в клетку к собаке по кличке Джоуль и друзья укладываются спать в обнимку.

Видео © Instagram / ginger_cat_and_vizslas

Неудивительно, что видео стало вирусным и набрало 19 тыс. просмотров. Хозяева, которые попросили не раскрывать их имён, рассказали Daily Star, что они наблюдают за подобной картиной уже в течение полутора лет, как появилась камера.

По всей видимости, кот пытается утешить обеспокоенного пса. И я не знаю, сколько на самом деле это длится. Животные любят так лежать и зимой, особенно когда дома не так тепло Хозяин

Фото © Instagram / ginger_cat_and_vizslas