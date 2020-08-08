"Замечательный праздник". Путин поздравил спортсменов с Днём физкультурника

Российский лидер Владимир Путин поздравил физкультурников, спортсменов, работников сферы физической культуры и спорта с Днём физкультурника. Выдержки из послания главы государства размещены на сайте Кремля.

Президент отметил, что работники сферы физкультуры выполняют востребованную, благородную миссию по приобщению граждан к занятиям спортом, к ценностям здорового, активного образа жизни.

— И конечно, этот замечательный праздник отмечает большая и дружная команда любителей спорта, — подчеркнул Путин.

Глава государства добавил, что страна по праву гордится триумфаторами Олимпиады-80 и другими прославленными атлетами.

— Начиная свой путь с дворовых площадок, школьных секций и кружков, они добились выдающихся результатов, вписали яркие, незабываемые страницы в летопись мирового спорта. Их блистательные победы имеют огромное значение для воспитания подрастающего поколения, укрепления позиций нашей страны как великой спортивной державы, — сказано в поздравлении Путина.

Лидер РФ уточнил, что сегодня многое делается для совершенствования спортивной инфраструктуры. Подготовке квалифицированных тренеров, развитию спорта высших достижений и массового спорта уделяется неустанное внимание. По словам Путина, новые возможности для здоровой, активной жизни каждого человека — важный, безусловный приоритет.