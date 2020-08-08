На жителя Воронежа завели уголовное дело за фото Гитлера в "Бессмертном полку"

Против жителя Воронежа Александра Хорошильцева возбуждено уголовное дело за размещение фотографии лидера нацистов Адольфа Гитлера на сайте движения "Бессмертный полк России". Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По данным следствия, мужчина не позднее 4 мая 2020 года разместил в открытом доступе для трансляции в ходе акции "Бессмертный полк онлайн" изображение, подписав его другим именем: Шикльгрубер Адольф Алоисович. В настоящий момент следователи уже допросили подозреваемого, а также изъяли принадлежащие ему носители электронной информации для закрепления полученных доказательств.