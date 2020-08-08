На жителя Воронежа завели уголовное дело за фото Гитлера в "Бессмертном полку"

Против жителя Воронежа Александра Хорошильцева возбуждено уголовное дело за размещение фотографии лидера нацистов Адольфа Гитлера на сайте движения "Бессмертный полк России". Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По данным следствия, мужчина не позднее 4 мая 2020 года разместил в открытом доступе для трансляции в ходе акции "Бессмертный полк онлайн" изображение, подписав его другим именем: Шикльгрубер Адольф Алоисович. В настоящий момент следователи уже допросили подозреваемого, а также изъяли принадлежащие ему носители электронной информации для закрепления полученных доказательств.
"Был неправ". Житель Кемерова пожалел о загрузке фото Гитлера на сайт "Бессмертного полка"Мужчина поместил его на ресурс под видом анкеты ветерана Великой Отечественной.
Напомним, из-за ситуации с коронавирусом в нынешнем году акцию "Бессмертный полк" было решено провести онлайн. В ней приняло участие более трёх миллионов человек. Некоторые участники загружали на ресурс под видом анкет ветеранов фотографии нацистских преступников. А на сайт проекта совершались хакерские атаки. Следователи возбудили уголовные дела по факту реабилитации нацизма и вычислили несколько десятков человек, пытавшихся разместить снимки лидеров нацистской Германии.