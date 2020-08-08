В Москве ещё 1278 пациентов вылечились от коронавируса

Общее число выздоровевших пациентов с CoViD-19 в Москве увеличилось до 188 854 человек, заявила вице-мэр Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1278 пациентов, — уточнила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.
Врачи выяснили, что сильная икота может быть симптомом коронавирусаОтмечается, что в последнее время у инфекции появляется всё больше нетипичных проявлений.
Для подтверждения отсутствия у человека заболевания врачи после курса лечения проводят специальные исследования. Все пациенты, которым после выписки следует оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации докторов.
Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил о риске заражения гриппом и коронавирусом одновременно.