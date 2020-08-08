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В Москве ещё 1278 пациентов вылечились от коронавируса

Выздоровевшим предлагают сдать плазму крови.

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Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС

Общее число выздоровевших пациентов с CoViD-19 в Москве увеличилось до 188 854 человек, заявила вице-мэр Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1278 пациентов, — уточнила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.

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Отмечается, что в последнее время у инфекции появляется всё больше нетипичных проявлений.

Для подтверждения отсутствия у человека заболевания врачи после курса лечения проводят специальные исследования. Все пациенты, которым после выписки следует оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации докторов.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил о риске заражения гриппом и коронавирусом одновременно.

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