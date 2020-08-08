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Вице-президент Гильдии продюсеров России Глухов сорвался со скалы в Крыму и погиб

Инцидент произошёл во время фотографирования.

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Фото © Ruskino.ru

Вице-президент Гильдии продюсеров РФ Виктор Глухов погиб в крымском посёлке Новый Свет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве республики.

Проходя по знаменитому туристическому маршруту "Тропа Голицына", он в момент фотографирования не удержался на краю скалы и упал, получив травмы, не совместимые с жизнью, — заявил собеседник агентства.

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Последнее время у артиста были серьёзные проблемы со здоровьем.

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