Вице-президент Гильдии продюсеров России Глухов сорвался со скалы в Крыму и погиб

Вице-президент Гильдии продюсеров РФ Виктор Глухов погиб в крымском посёлке Новый Свет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве республики.
— Проходя по знаменитому туристическому маршруту "Тропа Голицына", он в момент фотографирования не удержался на краю скалы и упал, получив травмы, не совместимые с жизнью, — заявил собеседник агентства.
Умер актёр из "Кокона" и "Нечто" Уилфорд БримлиПоследнее время у артиста были серьёзные проблемы со здоровьем.
В пресс-службе Гильдии продюсеров агентству подтвердили информацию о смерти деятеля культуры.
Ранее Лайф сообщал о смерти главы ассоциации, вручающей "Золотой глобус". Лоренцо Сории было 68 лет, он умер в своём доме в Лос-Анджелесе.