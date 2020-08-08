Вице-президент Гильдии продюсеров России Глухов сорвался со скалы в Крыму и погиб

Вице-президент Гильдии продюсеров РФ Виктор Глухов погиб в крымском посёлке Новый Свет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве республики.

— Проходя по знаменитому туристическому маршруту "Тропа Голицына", он в момент фотографирования не удержался на краю скалы и упал, получив травмы, не совместимые с жизнью, — заявил собеседник агентства.

В пресс-службе Гильдии продюсеров агентству подтвердили информацию о смерти деятеля культуры.