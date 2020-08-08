"Всё остальное — как мёртвому припарки". Академик РАН рассказал, что облегчает состояние пациента с CoViD-19

Директор Национального исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что облегчить состояние пациента с CoViD-19 могут только антитела. Об этом он рассказал РИА "Новости".
— Состояние больного, я вам честно могу сказать, могут в настоящее время облегчить только антитела, соответственно, определённого вида к этому вирусу, больше ничего. А всё остальное — это, как бы так мягко сказать, извините за грубость, мёртвому припарки, — подчеркнул академик РАН.
По его словам, вакцина работает профилактически, а антитела — терапевтически, когда человек уже заболел коронавирусом. Гинцбург также добавил, что орехи, которые учёные рекомендуют употреблять при заболевании, не так эффективны в "блокировке" CoViD-19, как антитела.
Напомним, ранее учёные из Канады выяснили, что содержащийся в красном и белом вине антиоксидант увеличивает количество фермента ACE2 в организме, а тот облегчает течение коронавирусной инфекции. Это вещество также содержится в фисташках, арахисе, какао, кожуре винограда, черники и клюквы.