Экзорцист архимандрит Герман скончался от коронавируса в Троице-Сергиевой лавре

После длительной болезни, вызванной CoViD-19, ушёл из жизни насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков), сообщается на официальном сайте лавры.
— Братия обители скорбят о потере отца Германа и просят молитв о новопреставленном рабе божием, — отмечается в сообщении.
Архимандрит Герман был известен своей деятельностью по изгнанию нечистых духов из людей (в православии — отчитка). Несмотря на неоднозначное отношение РПЦ к экзорцизму, насельник Троице-Сергиевой лавры считал, что порой это единственно возможное исцеление от душевных недугов.
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