Экзорцист архимандрит Герман скончался от коронавируса в Троице-Сергиевой лавре

— Братия обители скорбят о потере отца Германа и просят молитв о новопреставленном рабе божием , — отмечается в сообщении.

Митрополит Кубанский Исидор умер от осложнений из-за коронавируса Ему было 79 лет.

Архимандрит Герман был известен своей деятельностью по изгнанию нечистых духов из людей (в православии — отчитка). Несмотря на неоднозначное отношение РПЦ к экзорцизму, насельник Троице-Сергиевой лавры считал, что порой это единственно возможное исцеление от душевных недугов.