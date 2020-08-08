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Экзорцист архимандрит Герман скончался от коронавируса в Троице-Сергиевой лавре

Ранее в России выявили 5212 новых случаев заражения CoViD-19.

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Фото © Сайт Троице-Сергиевой лавры

После длительной болезни, вызванной CoViD-19, ушёл из жизни насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков), сообщается на официальном сайте лавры.

Братия обители скорбят о потере отца Германа и просят молитв о новопреставленном рабе божием, — отмечается в сообщении.

Митрополит Кубанский Исидор умер от осложнений из-за коронавируса

Ему было 79 лет.

Архимандрит Герман был известен своей деятельностью по изгнанию нечистых духов из людей (в православии — отчитка). Несмотря на неоднозначное отношение РПЦ к экзорцизму, насельник Троице-Сергиевой лавры считал, что порой это единственно возможное исцеление от душевных недугов.

В России за прошедшие сутки выявили 5212 новых случаев заражения коронавирусом.

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