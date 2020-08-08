Медведев считает события 12-летней давности в Абхазии и Южной Осетии объявлением войны РФ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что действия Грузии 12 лет назад в сторону Южной Осетии и Абхазии были "по сути, объявлением войны РФ". Об этом Медведев написал на своей странице во "ВКонтакте".

— Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение — встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость, — отметил Медведев.

По его словам, в противном случае Закавказье превратилось бы в пороховую бочку, что для России, выступающей за сохранение мира в соседних государствах, было категорически неприемлемо. Зампредседателя Совета безопасности РФ также добавил, что Россия никогда не допустит нападения на своих граждан, где бы это ни происходило.