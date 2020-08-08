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Медведев считает события 12-летней давности в Абхазии и Южной Осетии объявлением войны РФ

Закавказье могло превратиться в пороховую бочку, что для Москвы неприемлемо.

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Фото © ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что действия Грузии 12 лет назад в сторону Южной Осетии и Абхазии были "по сути, объявлением войны РФ". Об этом Медведев написал на своей странице во "ВКонтакте".

Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение — встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость, — отметил Медведев.

На границе Грузии и Южной Осетии произошла перестрелка между нарушителем и пограничниками

В грузинском МИД назвали инцидент провокацией и потребовали немедленной выдачи своего гражданина.

По его словам, в противном случае Закавказье превратилось бы в пороховую бочку, что для России, выступающей за сохранение мира в соседних государствах, было категорически неприемлемо. Зампредседателя Совета безопасности РФ также добавил, что Россия никогда не допустит нападения на своих граждан, где бы это ни происходило.

Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия атаковала республику и разрушила часть её столицы — города Цхинвал. Россия защитила жителей Южной Осетии, ввела войска и вытеснила грузинских военных с её территории. К конфликту на стороне Южной Осетии также официально присоединилась Абхазия. 26 августа 2008 года Москва признала суверенитет республик.

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