Медведев считает события 12-летней давности в Абхазии и Южной Осетии объявлением войны РФ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что действия Грузии 12 лет назад в сторону Южной Осетии и Абхазии были "по сути, объявлением войны РФ". Об этом Медведев написал на своей странице во "ВКонтакте".
— Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение — встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость, — отметил Медведев.
На границе Грузии и Южной Осетии произошла перестрелка между нарушителем и пограничникамиВ грузинском МИД назвали инцидент провокацией и потребовали немедленной выдачи своего гражданина.
По его словам, в противном случае Закавказье превратилось бы в пороховую бочку, что для России, выступающей за сохранение мира в соседних государствах, было категорически неприемлемо. Зампредседателя Совета безопасности РФ также добавил, что Россия никогда не допустит нападения на своих граждан, где бы это ни происходило.
Напомним, в ночь на 8 августа 2008 года Грузия атаковала республику и разрушила часть её столицы — города Цхинвал. Россия защитила жителей Южной Осетии, ввела войска и вытеснила грузинских военных с её территории. К конфликту на стороне Южной Осетии также официально присоединилась Абхазия. 26 августа 2008 года Москва признала суверенитет республик.