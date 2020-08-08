Границу России с Абхазией за неделю пересекло около 160 тысяч человек

За семь дней российско-абхазскую границу пересекло около 160 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сочинской таможни.
— С 1 по 7 августа таможенный контроль осуществлён в отношении порядка 160 тысяч физических лиц и 32 тысяч единиц транспорта, проследовавших через границу с Абхазией в обоих направлениях, — говорится в сообщении.
Очередь длиной в сотни метров. Россияне массово ринулись в Абхазию после открытия границКак уточнили власти соседней республики, въехать на её территорию пока могут лишь граждане России и самой Абхазии.
Также границу пересекли около 30 тысяч легковых авто, 1,2 тысячи автобусов и 1,3 тысячи грузовиков. За 24 часа в среднем таможенный контроль проходят до 30 тысяч человек и 6 тысяч транспортных средств.
Напомним, с 1 августа Россия открыла границу с Абхазией. В ходе работы над этим решением были учтены рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава о санитарно-эпидемиологической обстановке в Абхазии и готовность инфраструктуры к приёму туристов.