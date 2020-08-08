Границу России с Абхазией за неделю пересекло около 160 тысяч человек

За семь дней российско-абхазскую границу пересекло около 160 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сочинской таможни.

— С 1 по 7 августа таможенный контроль осуществлён в отношении порядка 160 тысяч физических лиц и 32 тысяч единиц транспорта, проследовавших через границу с Абхазией в обоих направлениях, — говорится в сообщении.

Также границу пересекли около 30 тысяч легковых авто, 1,2 тысячи автобусов и 1,3 тысячи грузовиков. За 24 часа в среднем таможенный контроль проходят до 30 тысяч человек и 6 тысяч транспортных средств.