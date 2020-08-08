Митрополит Кубанский Исидор умер от осложнений из-за коронавируса

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор скончался от осложнений, связанных с CoViD-19. Об этом сообщил в своём телеграм-канале епископ Зеленоградский Савва.

Также о смерти митрополита сообщается на сайте Кубанской митрополии.

— После непродолжительной тяжёлой болезни на 80-м году жизни отошёл ко Господу председатель Высшего общецерковного суда Русской православной церкви, глава Кубанской митрополии митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, — говорится в сообщении.