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Митрополит Кубанский Исидор умер от осложнений из-за коронавируса

Ему было 79 лет.

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Фото © Telegram / Cogito ergo sum (канал епископа Саввы)

Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор скончался от осложнений, связанных с CoViD-19. Об этом сообщил в своём телеграм-канале епископ Зеленоградский Савва.

Также о смерти митрополита сообщается на сайте Кубанской митрополии.

После непродолжительной тяжёлой болезни на 80-м году жизни отошёл ко Господу председатель Высшего общецерковного суда Русской православной церкви, глава Кубанской митрополии митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, — говорится в сообщении.

На 84-м году жизни умер митрополит Евлогий

Причина смерти не уточняется.

Ранее Лайф сообщал о смерти министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрия Дегтярёва. Он болел коронавирусом и находился в реанимации на аппарате ИВЛ.

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