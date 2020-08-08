Четверо детей пострадали в аварии на трассе в Волгоградской области

Два автомобиля столкнулись на трассе в Волгоградской области, пострадало восемь человек, среди них есть дети, сообщает ГУ МВД РФ по региону.
В МЧС объяснили, как избежать ДТПСпециалисты посоветовали использовать периферийное зрение при движении на трассе.
По данным ведомства, авария случилась вечером 7 августа на 882-м километре ФАД Р-22 "Каспий". Житель Московской области направлялся в сторону Волгограда на автомобиле Honda CR-V, пошёл на обгон и, выйдя на встречную полосу, столкнулся с Subaru Forester.
— В результате ДТП в больницу с травмами доставлены водители обеих автомашин и шесть их пассажиров, среди которых четверо детей в возрасте от 10 до 14 лет, — информирует МВД.
Ранее в Волжском районе Самарской области два человека стали жертвами ДТП с грузовиком и двумя легковушками. Как рассказали в региональном ГУ МВД РФ, причиной аварии стал выбор водителем автомобиля Datsun небезопасной дистанции.