Четверо детей пострадали в аварии на трассе в Волгоградской области

Два автомобиля столкнулись на трассе в Волгоградской области, пострадало восемь человек, среди них есть дети, сообщает ГУ МВД РФ по региону.

По данным ведомства, авария случилась вечером 7 августа на 882-м километре ФАД Р-22 "Каспий". Житель Московской области направлялся в сторону Волгограда на автомобиле Honda CR-V, пошёл на обгон и, выйдя на встречную полосу, столкнулся с Subaru Forester.

— В результате ДТП в больницу с травмами доставлены водители обеих автомашин и шесть их пассажиров, среди которых четверо детей в возрасте от 10 до 14 лет, — информирует МВД.