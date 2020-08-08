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Четверо детей пострадали в аварии на трассе в Волгоградской области

Причиной ДТП, по предварительным данным, стал небезопасный обгон.

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Фото © ГУ МВД России по Волгоградской области

Два автомобиля столкнулись на трассе в Волгоградской области, пострадало восемь человек, среди них есть дети, сообщает ГУ МВД РФ по региону.

В МЧС объяснили, как избежать ДТП

Специалисты посоветовали использовать периферийное зрение при движении на трассе.

По данным ведомства, авария случилась вечером 7 августа на 882-м километре ФАД Р-22 "Каспий". Житель Московской области направлялся в сторону Волгограда на автомобиле Honda CR-V, пошёл на обгон и, выйдя на встречную полосу, столкнулся с Subaru Forester.

— В результате ДТП в больницу с травмами доставлены водители обеих автомашин и шесть их пассажиров, среди которых четверо детей в возрасте от 10 до 14 лет, — информирует МВД.

Ранее в Волжском районе Самарской области два человека стали жертвами ДТП с грузовиком и двумя легковушками. Как рассказали в региональном ГУ МВД РФ, причиной аварии стал выбор водителем автомобиля Datsun небезопасной дистанции.

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