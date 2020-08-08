Горько! В Москве в день "двух восьмёрок" сыграют свадьбу более тысячи пар

В день "двух восьмёрок" 8 августа в Москве поженится свыше тысячи пар. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса социального развития столицы, передаёт агентство "Москва".
Как отметила исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева, август принято считать одним из самых популярных месяцев для бракосочетания, и в этом году он не стал исключением. В столице женихи и невесты подали около 11 тысяч заявлений на регистрацию брака.
— Также популярностью у горожан пользуются необычные и праздничные даты. В этом году 8 августа в столице планируется зарегистрировать более тысячи пар, около 10% от общего числа поданных заявлений на август, — сказала Уханева.
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Торжественные церемонии регистрации брака пройдут не только в отделах ЗАГС, но и на необычных площадках — в Московском планетарии, башне "Меркурий", усадьбах Третьякова и Васильчиковых, в храме Матроны Московской, в Центре искусств храма Христа Спасителя и в ресторанах "Карлсон" и "Романтик".
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