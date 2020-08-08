Ещё 5212 случаев коронавирусной инфекции выявили в России

В России за прошедшие 24 часа выявили 5212 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это меньше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 25,6% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки от инфекции полностью выздоровело 6615 человек, 129 человек скончались.

Всего с начала эпидемии CoViD-19 на территории РФ было выявлено 882 347 случаев заражения коронавирусом.

— За весь период зафиксировано 14 854 летальных исхода, выздоровело 690 207 человек, — отмечается в сообщении штаба.