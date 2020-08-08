Врач: При неверном использовании одноразовых линз могут появиться "мозоли" на глазах

Заведующий офтальмологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн №2 московского департамента здравоохранения Алексей Егоров напомнил, что одноразовые линзы необходимо регулярно менять, иначе можно повредить структуру глаза. Об этом он рассказал агентству "Москва".
— Самым распространённым примером такого повреждения является эрозия роговицы — достаточно болезненное состояние... При длительном использовании контактная линза вызывает изменения со стороны переднего отрезка глаза. Очень отдаленно это можно сравнить с мозолями на ногах, но только по эффекту, а не проявлению, — отметил специалист.
Мама лишилась зрения на одном глазу из-за крема, который должен был избавить её от экземыС самого детства Анита Вонг из Новой Зеландии мучилась экземой. Всю свою жизнь она искала подходящие ей средства для борьбы с недугом. Недавно купленный крем на основе стероидов ей не только не помог, а напротив — он буквально искалечил женщину, лишив её зрения на один глаз.
По словам Егорова, с самим глазом также происходят изменения на клеточном уровне — в роговицу прорастают сосуды. Врач также напомнил, что линзы следует обязательно снимать перед сном.
Напомним, ранее доктор Комаровский развенчал миф о полезности черники для зрения. Известный врач и телеведущий подчеркнул, что препараты с содержанием этой ягоды не являются лекарством. По его словам, на зрении положительно сказываются крепкий сон, любовь и полезная еда. Что же касается ягод черники — вреда от них не будет.