Врач: При неверном использовании одноразовых линз могут появиться "мозоли" на глазах

Мама лишилась зрения на одном глазу из-за крема, который должен был избавить её от экземы С самого детства Анита Вонг из Новой Зеландии мучилась экземой. Всю свою жизнь она искала подходящие ей средства для борьбы с недугом. Недавно купленный крем на основе стероидов ей не только не помог, а напротив — он буквально искалечил женщину, лишив её зрения на один глаз.