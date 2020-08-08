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Врач: При неверном использовании одноразовых линз могут появиться "мозоли" на глазах

Также, по словам специалиста, это может привести и к другим болезненным повреждениям.

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Фото © Shutterstock

Заведующий офтальмологическим отделением Госпиталя для ветеранов войн №2 московского департамента здравоохранения Алексей Егоров напомнил, что одноразовые линзы необходимо регулярно менять, иначе можно повредить структуру глаза. Об этом он рассказал агентству "Москва".

Самым распространённым примером такого повреждения является эрозия роговицы — достаточно болезненное состояние... При длительном использовании контактная линза вызывает изменения со стороны переднего отрезка глаза. Очень отдаленно это можно сравнить с мозолями на ногах, но только по эффекту, а не проявлению, — отметил специалист.

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По словам Егорова, с самим глазом также происходят изменения на клеточном уровне — в роговицу прорастают сосуды. Врач также напомнил, что линзы следует обязательно снимать перед сном.

Напомним, ранее доктор Комаровский развенчал миф о полезности черники для зрения. Известный врач и телеведущий подчеркнул, что препараты с содержанием этой ягоды не являются лекарством. По его словам, на зрении положительно сказываются крепкий сон, любовь и полезная еда. Что же касается ягод черники — вреда от них не будет.

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