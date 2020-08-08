Два человека погибли в ДТП с грузовиком и двумя легковушками под Самарой

Два человека стали жертвами ДТП, которое произошло в Волжском районе Самарской области вечером 7 августа. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД сообщает ТАСС.

Как рассказали в ведомстве, причиной аварии стал выбор водителем автомобиля Datsun небезопасной дистанции. В результате легковушка столкнулась с ехавшим впереди Hyundai Solaris. От удара корейская машина вылетела на полосу встречного движения, где её переехал грузовик Volvo.

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Водитель Hyundai умер на месте ДТП, пассажирка этого же авто скончалась в больнице. В медучреждение были госпитализированы трое малолетних детей. Водителя и пассажира Datsun после осмотра врачи отпустили домой.